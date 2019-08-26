مطران طيبة للكاثوليك يكرم خدام مرحلتى إعدادى وثانوى بالغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت كنيسة القديس يوسف بالغردقة، أمس الأحد حفل ختام النشاط الصيفى لخدام مرحلتى إعدادى وثانوى.
حضر حفل الختام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، كما حضر أيضاً القمص يؤانس، راعى كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى شعب الرعية.
شهد الحفل العديد من الفقرات مثل: الكورال والثمثيل، كما وزع نيافته شهادات التقدير على المشتركين وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المشتركين.
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