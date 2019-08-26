شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين واتجاه حركة الهواء تزيد من نسب الرطوبة، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات بطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها بمعدل درجة أو درجتين.

2- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لن تتعدى الـ37 درجة هذا الأسبوع.

3- اتجاه الهواء شمالى شرقى يزيد نسب الرطوبة.

4- اتجاه الهواء يساعد على تكون الشبورة المائية بكثافة على الوجه البحرى ومدن القناة.

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5- ينصح السائقين بتجنب السرعات الزائدة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

6- هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بحرارة الجو.

7- توقعات باضطراب فى حركة الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بسبب نشاط الرياح.

8- حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط ستكون معتدلة.

9- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة.

10- الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

11- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

12- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.