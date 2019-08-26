الرئيس السيسى يلتقى ماكرون على هامش قمة السبع فى بياريتز الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع التى تختتم أعمالها اليوم فى مدينة بياريتز الفرنسية. وكان الرئيس السيسى، التقى صباح اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكذلك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قبل المشاركة فى جلسة المناخ المنعقدة على هامش قمة السبع.

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