شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل «فتاة العياط» في قتل سائق ميكروباص بكفالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيز،، الاثنين، بإخلاء سبيل «فتاة العياط» المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لسائق ميكروباص قالت إنه حاول اغتصابها بمنطقة جبلية، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

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