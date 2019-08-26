شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافي الكوري ينظم دورات تايكوندو بالتعاون مع مشروع البطل الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة، يانج سانجن، دعم المركز لرياضة التايكوندو لمحبيها في مصر باعتبارها الرياضة الأكثر انتشارا في بلاده، وأعرب يانج خلال تفقده مركز شباب الحوامدية الذي يستضيف الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري على مدار 3 شهور، عن شكره العميق لمدربي التايكوندو الذين يعملون رغم نقص الموارد والإمكانات.
وقدم مدير المركز مجموعة من الأدوات التدريبية وبدل تايكوندو كهدية من المركز الثقافي الكوري من أجل رفع كفاءة صالة التايكوندو بمركز شباب الحوامدية، ويأتي تنظيم الدورة في إطار التعاون المثمر بين المركز الثقافي الكوري والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضية من أجل انتقاء العناصر المتميزة في مختلف الألعاب الرياضية.
ويشارك في الدورة التي تنتهي الشهر المقبل ٤٠ طالباً وطالبة في مختلف الفئات العمرية، ويجري تنظيم دورات مماثلة في نادي الحسنية الرياضي بالشرقية ونادي أسوان.
أعرب عبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة عن شكره للمركز الثقافي الكوري على دعمه المتواصل لنشر وتعزيز رياضة التايكوندو في مصر، وقال إن يتطلع إلى مزيد من التعاون مع المركز ولاسيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين كوريا الجنوبية ومصر.
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