شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أفغانستان في القاهرة: طالبان تنهج الأعمال الإرهابية كورقة ضغط في التفاوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير أفغانستان في القاهرة محمد محق، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن انفجار حفل الزفاف في العاصمة كابول منذ أيام، ليس منطقيا، خاصة أن تلك الأعمال تنتهجها حركة طالبان كورقة ضغط في المفاوضات التي تتم في قطر وأوسول، من أجل الحصول على المكاسب.

وأضاف «محق»، للأسف يرتكبون الجرائم في حفلات العرس ويستهدف المدنيين، خارج إطار الدين والحدود الأخلاقية والقانونية، موضحا أنه لا توجد خطوط فاصلة بين داعش وطالبان، موضحا أن هناك مجموعات تدعي انهم «داعش»وليسوا من كانوا في بلاد العراق والشام، مؤكدا أن طالبان هم من مهدوا الأرضية لداعش وجماعات إرهابية أخرى.