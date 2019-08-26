شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أطنان من الطحينة والحلوى غير صالحة للاستهلاك‎ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 903 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط مسؤول مصنع «غير مرخص» لتعبئة السلع الغذائية، بمنطقة المرج لقيامه بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية «الطحينة» مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات، حيث ضبط 4 أطنان «طحينة» منتج نهائى، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، و9 أطنان مكونات إنتاج.

وفي طنطا، ضبط مالك مصنع «غير مرخص» لإنتاج وتصنيع الحلوى الجافة، لحيازته 21162 قطعة حلوى جافة غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها. وألقت حملات التموين القبض على مالك مخبز بلدى في الزقازيق لتصرفه في 48،200 طن دقيق بلدى مُدعم ببيعها في السوق السوداء، فيما ضُبط مالك مخبز بلدى في الفيوم لإستيلائه على أكثر من مليون مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وفي الزقازيق، ألقي القبض على مالك مستودع بوتاجاز بمنطقة مشتول السوق، لتصرفه في 1000 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها في السوق السوداء.

وفي الجيزة، ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المنظفات الصناعية ببولاق الدكرور لحيازته 10،530 منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، فيما ضُبط في الهرم مسؤول مصنع غير مرخص لتجارة مستحضرات التجميل، لحيازته 28800 عبوة مستحضرات تجميل «جيل» بدون بيانات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

من جانبه، قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الحملات التي تشنتها أجهزة الرقابة التموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة تمكنت من ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 550 قضية تموينية.

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وشدد وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 550 قضية تموينية متنوعة منها 519 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار من 29 جم/كجم وإجمالي تجميع عدد 27 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / الشيكارة وإجمالي تصرف قي 79 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / شيكارة فضلا عن ضبط (28) كيلو لحوم منتهية الصلاحية و50 علبى سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى ضبط (31) محضر بوتاجاز ومواد بترولية يتضمن تجميع عدد 45 إسطوانة بوتاجاز وتصرف في كمية 4800 لتر سولار.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة وأن القضايا التي تم ضبطها تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الاعلان عن المقررات التموينية فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

شنت إدارة الرقابة التموينية بالشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس حملة تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم والمخابز بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيل أول وزارة التموين لضبط الأسواق والأسعار.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 6765 لسنة 2019 جنح قسم شرطة فاقوس ضد «ا. م. ع» صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع 15 كيلو جرام لحم ضانى مذبوحة خارج السلخانة وغير مختومة بأى ختم لمجزر رسمي حكومي والمحضر رقم 6764 لسنة 2019 جنح قسم شرطة فاقوس ضد «ع. ع. ع»صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع 15 كيلو جرام لحم بقرى مذبوحة خارج السلخانة وغير مختومة بأى ختم لمجزر رسمي حكومي.

كما تحرر المحضر رقم6763 لسنة 2019 جنح قسم شرطة فاقوس ضد «م. ا. ا» صاحب مطعم لحوم لحيازته واستخدامه بالمطعم10 كيلو جرام لحم قطع غير صالحة للاستهلاك الأدمى والمحضر رقم 22021 لسنة 2019 جنح مركز فاقوس ضد «سائق تروسيكل لتجميعه 4 شكائر دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر إثبات حالة لأصحاب مخابز بلدية لعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد التشغيل وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل لجان التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشددآ على ضرورة التفاعل السريع والفورى مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.