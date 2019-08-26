وزيرة البيئة تناقش مع مدير إيفاد الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة دينا صالح المدير الوطنى لمكتب الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بمصر «إيفاد» والوفد المرافق لها لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على مساعدة المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيوانى وذلك من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صندوق المناخ الأخضر في هذا الشأن.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر، حيث بدأ تنفيذ مشروع سيل لمساعدة الفلاحين لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة إنشاء مكون لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوى به، وكذلك مشروع ستار الذي يتم تنفيذه بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لمساعدة الفلاحين على تحسين نظم الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية والمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها في مصر.

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