لقاءات السيسى خلال قمة السبع × 12 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته كلا من رئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس بوركينا فاسو روك كابوري".
كما التقى برئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى، وتنسيقا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة بياريتز الفرنسية.
الرئيس-السيسى-ودونالد-ترامب
الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى
الرئيس-السيسى-وجونسون
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-والرئيس-دونالد-ترامب
السيسى وإيمانويل ماكرون
جانب-من-اللقاء
رئيس وزراء ايطاليا جوزيبى كونتى والرئيس السيسى
الرئيس السيسى يلتقى رؤساء دول أفريقية
زعماء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا فى ضيافة الرئيس السيسى
صورة جماعية للسيسى فى قمة مجموعة السبع
مباحثات الرئيس على هامش القمة
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