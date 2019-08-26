شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يلتقى ترامب على هامش قمة مجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الرئيس السيسى بنظيره الأمريكى ترامب على هامش قمة السبع بفرنسا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

غرد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على حسابه بموقع تويتر مشيدًا باللقاء الثنائى الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز فى فرنسا.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلي صيغة نهائية لمشروع القانون.

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة الاستاتيكا حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة وفى مستوى الطالب المتوسط.

تصدرت صورة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب اليوم، الاثنين، على هامش عمة مجموعة السبع المنعقدة فى فرنسا الموقع الإلكترونى لصحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية.

انطلقت منذ قليل، جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من من المقرر أن يلقى كلمة خلال الجلسة تكشف وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ، وذلك فى آخر أيام قمة مجموعة الـسبع G7 المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية.

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تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، علي مدار اليوم الاثنين 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3700 حاج.

تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط حالات غش بامتحان الفلسفة والمنطق والجيولوجيا للثانوية العامة دور ثان.

قام " الخليج 365 " باستطلاع قرائه حول استخدام البعض العنف ضد المرأة، تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة؟"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.