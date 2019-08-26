شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن توقيع عقود لإنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، فى 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين فى العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار لافتا إلى ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتى لبحث فرص جديدة للاستثمار فى أنشطة تجارية جديدة.