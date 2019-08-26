شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد أعلى من المعدل الطبيعى لها بمعدل درجة أو درجتين حتى نهاية الأسبوع ، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لن تتعدى الـ 37 درجة هذا الأسبوع.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتجاه الهواء شمالى شرقى يزيد نسب الرطوبة ويساعد على تكون الشبورة المائية بكثافة على الوجه البحرى ومدن القناة لتمتد لساعات أطول وتقلل الرؤية على الطرق لذلك ينصح السائقين بتجنب السرعات الزائدة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر .

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وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بحرارة الجو، لافتا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بسبب نشاط الرياح، ولكن حركة الملاحة فى البحر المتوسط ستكون معتدلة .

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لن تتجاوز 37 درجة خلال هذا الأسبوع وستتراوح بين 35 و 37 درجة ، ونسب الرطوبة تتراوح بين الرطوبة 80 و 85. % .