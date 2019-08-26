شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. السيسى يلقى كلمة أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل كلمة فى آخر أيام قمة مجموعة الـسبع G7 المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية، وذلك فى الجلسة الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات"، ومن المقرر أن توضح كلمة الرئيس السيسى وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.
يذكر أن الرئيس السيسى، قد التقى اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، وكذلك التقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على هامش قمة السبع المقامة فى فرنسا.
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