شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء مريم والأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوى للتربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم كنيسة العذراء مريم والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل اليوم الإثنين مؤتمرها السنوى للتربية الدينية الذى بدأ منذ 23 أغسطس الجارى الحالى بعزبة آدم بوادى النطرون، برعاية الأب يوحنا سعد راعى الكنيسة تحت موضوع " الهدف من الحياة ". شهد المؤتمر العديد من الفقرات ومنها ( قداسات إلهية ومحاضرات وورش عمل وعروض ترفيهية ) Advertisements محاضرة اليوم الأول جاءت بعنوان " لماذا خلقنا الله" أما اليوم الثاني فحمل السؤال " ماهو هدفي والصعوبات التي تواجهني لتحقيق هذه الأهداف " اما اليوم الثالث تضمن " ماهى رسالتى مع الأسرة و الكنيسة و المدرسة والمجتمع ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنيسة العذراء مريم والأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوى للتربية الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.