شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة ، 5 سبتمبر المقبل ، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

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وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحى على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران قد بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية ،حيث نقلت الشركة حتى الآن أكثر من 60 الف حاج من جدة والمدينة المنورة.