أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا.. وتفتيش على محطات فرز الحاصلات الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمى لوسط الدلتا، عدد من الحملات التوعوية لعدد من أهالى قرى محافظة كفر الشيخ لتعريفهم بخطورة حرق المخلفات الزراعية، خاصة (قش الأرز)، وضرورة الاستفادة منها واستخدامها فى إنتاج السماد العضوى أو كعلف للحيوانات وتم توضيح جهود الوزارة فى توفير الدعم للشباب الراغب في فتح مواقع لتجميع القش كما تم التنويه على مدى عقوبة من يخالف القوانين ويقوم بحرق المخلفات الزراعية، فى إطار الاستعداد لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة. ونفذ الفرع الإقليمى للوزارة بشرق الدلتا ندوة للرائدات الريفيات بقرية بهيدة تحت عنوان دور المرأة فى تدوير الفوائض والمتبقيات الزراعية بوجه عام وقش الأرز بشكل خاص، بمقر مركز شباب القرية. Advertisements وتناولت الندوة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وجهود وزارة البيئة فى مواجهتها وطرق الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه. من جهة أخرى، قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالبحيرة بعمل حملة تفتيشية على عدد من محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والفواكه بالنوبارية للتأكد من مطابقتهم للإشتراطات البيئية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

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