شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 8 حالات غش بالمحمول بامتحان الجيولوجيا والفلسفة للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية أخر أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد 5784 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد 5095 طالبا/ طالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبى الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 6442 طالبا/ طالبة فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أن أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع والأخير للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان وذلك برصد 3 حالات فى امتحان مادة الجيولوجيا بمحافظة الجيزة "إدارة شمال الجيزة التعليمية"، ومحافظة القليوبية "إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية"، ومحافظة الدقهلية "إدارة أجا التعليمية"، وحالتين فى امتحان مادة الاستاتيكا فى محافظة القاهرة "إدارة مصر الجديدة التعليمية"، و"إدارة عين شمس التعليمية"، و3 حالات فى امتحان مادة الفلسفة منها حالتين بمحافظة الجيزة "إدارة العمرانية التعليمية" و"إدارة كرداسة التعليمية"، وحالة فى محافظة القاهرة "إدارة الساحل التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأوضح أنه بانتهاء اليوم تكون قد انتهت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لهذا العام وسيتم اعتماد النتيجة خلال أيام.