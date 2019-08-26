شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: التصدى لأكثر من 100 جروب على واتس آب بامتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان تصدى وتعامل مع أكثر من 100 جروب واتس كانت تروج الغش الالكترونى أثناء انعقاد الامتحانات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هذه الجروبات بعضها كانت تنشر أسئلة امتحانات الدور الثانى فى بعض المواد وبعضها تنشر اجابات لامتحانات قديمة وكانت تتبع حيل مختلفة ولكن تم التعامل معها والتصدى لها بحسم وقوة.

وأوضحت المصادر أن هذه الجروبات من ضمن الحيل التى لجأت لها نشر بعض الأسئلة والإجابات مكتوبة بخط اليد وليست ورقة الأسئلة مطبوعة ورغم ذلك تصدى لها فريق الغش.

Advertisements

وأكدت المصادر أن هناك تطورا كبيرا فى وسائل الغش فى الامتحانات منها جروبات الواتس واستخدام الغشاشين أدوات تكنولوجية فى الغش داخل اللجان ولكن الوزارة على علم بهذه الطرق والأدوات وتم التصدى لها وضبطها.

وتابعت المصادر أن نسب الاستفادة من محاولات الغش قليلة لأن عقوبة الغش صارمة والطالب الغشاش يخاف على نفسه من أن يحرم من الامتحان لمدة عام على الأقل إذا تم ضبطه بوسبلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

التربية والتعليم، الثانوية العامة، امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، الدور الثانى للثانوية العامة 2019، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة دور ثان، امتحان الاستاتيكا دور ثان للثانوية العامة،امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة دور ثان.