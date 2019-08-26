شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إقبال متوسط لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق على معامل آداب عين شمس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد معامل الحاسب الآلى بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، توافد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل الرغبات، حيث شهدت الكلية اقبال متوسط بثالث أيام المرحلة.

وعلقت الكلية عددا من الإرشادات أمام الطلاب ، لتسهيل عمليات تسجيل الرغبات ، ويستقبل عدد من المتخصصين الطلاب لمساعدتهم خلال أعمال تسجيل الرغبات والرد على استفساراتهم .

وتواصل جامعة عين شمس، استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وتستقبل جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثالثة من خلال 14 معمل حاسب آلى مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وكان أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، بدأت تسجيل رغبات 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، حيث انطلقت أعمال المرحلة رسميا السبت الماضى .

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

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معامل التنسيق بجامعة عين شمس



معامل التنسيق بجامعة عين شمس



معامل التنسيق بجامعة عين شمس



معامل التنسيق بجامعة عين شمس



معامل التنسيق بجامعة عين شمس