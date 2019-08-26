السجن المشدد 5 سنوات لمسئول بحي السلام في اتهامه بتلقي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لمسئول بحي السلام بالقاهرة، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.

كانت محامية تقدمت لحي السلام بطلبات لإدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من مدير التنظيم المتهم في القضية، والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحي؛ حيث طلب منها رشوة 63 ألف جنيه مقابل توصيل المرافق، وتم إلقاء القبض عليه أثناء تلقيه مبلغ الرشوة.