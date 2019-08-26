تأييد حبس رئيس حي مصر القديمة السابق 45 يومًا بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، قرار حبس تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وكان المتهمان قدما استئنافًا على قرار حبسهما، وتم رفضه من قبل المحكمة.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.