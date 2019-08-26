ضبط عصابة سرقة كابلات التليفونات في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عصابة سرقة كابلات التليفونات بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وتمكن المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، والنقيب علي كساب، معاون المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "م.ا" فني هندسة بالشركة المصرية للاتصالات، و"ع.م"، عاطل، و"ي.م" سائق حال استقلالهم سيارة، قيادة الثالث ملك نجله، وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية 70 متر من كابلات التليفونات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، مبلغ مالي 10.200 جنيه، بحوزة الأول، سلاح أبيض سكين، وجنزير حديدي.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري دائرة القسم بأسلوب القطع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأضاف الأول بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، واللواء مصطفى جابر، مساعد فرقة السلام، إلى النيابة العامة.