سقوط لص المساكن في قبضة مباحث المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على لص المساكن بمنطقة حي الأسمرات بمنطقة المقطم.

كانت معلومات وردت للمقدم محمود إسماعيل، رئيس لضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة مساكن الجوهرة حي الأسمرات دائرة القسم، مفادها قيام شخص بعرض عدد 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

Advertisements

وانتقل الرواد محمد فتحي، ومحمد صفوت، ومحمد خيري، وإيهاب أنور، ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين انه يدعى "م.خ"، عاطل والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 8287 لسنة 2019م المقطم تسول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1253 لسنة 2018م جنح القاهرة الجديدة شروع في سرقة، والمقضي فيها بالحبس 3 شهور، وضبط بحوزته عدد 2هاتف محمول مجهولي المصدر.

وبمناقشته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، والعقيد وائل الشموتي، مفتش مباحث فرقة الجنوب، عن مصدر الهاتفان المضبوطان بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن أحمد محمد، مهندس بأسلوب التسلق.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بشروعه في السرقة من داخل مسكن محمد مصطفى، مدرس وباستدعاء المجني عليهما تعرف الأول على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، والمقدم فايز العشماوي، نائب المأمور إلى النيابة العامة.