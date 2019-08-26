حبس المتهم بقتل أمين شرطة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليو الإثنين، حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل أمين شرطة بشرطة السياحة.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن المتهم غافل أمين الشرطة ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال.