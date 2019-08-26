ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت رجال مباحث قصر النيل، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين.

أثناء مرور الرواد إسلام عز، ومحمود وهدان، ومحمد الحبروتي، ومحمد عصام ومروان عثمان، ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بميدان التحرير دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلا من "ا.ج"، عاطل، "ع.ع"، عاطل حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم "أ ر س 3794"، ماركة دايون زرقاء اللون، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول، ومبلغ مالي 600 جنيه، ومتعلقات شخصية.

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وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد عمرو محسب، مفتش المباحث، عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص حال سيره بكوبري الجلاء الدقي/ جيزة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه يدعى "ر.ا" باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، والعقيد شريف فتحي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.