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ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبوالعلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

وضبط بحوزتهما 1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و11905 قرص وأمبول لأدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر، و3 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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