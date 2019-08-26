محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.
وضبط بحوزتهما 1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و11905 قرص وأمبول لأدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر، و3 هواتف محمولة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبوالعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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