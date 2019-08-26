سقوط صاحبي ورشة مخالفة لتصنيع المشغولات الذهبية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحبي ورشة مخالفة لتصنيع المشغولات الذهبية بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات وردت إلى اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن كلا من "ا.م"، صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية، والسابق اتهامه في القضية رقم 13011 لسنة 1999م الجمالية "أقلام مقلدة، ذهب مدموغ"، و "إ.ع"، شريك بذات الورشة لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية الغير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذان من الورشة عملهما مكانا لمزولة نشاطهما الغير مشروع.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية وتمكن المقدم دكتور محمد الشاعر، والرائد محمد النويشي، من ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على المضبوطات التالية كمية من المشغولات الذهبية وزنت 5.244 كيلو جرام عبارة عن أقراط، غوايش، خواتم، سلاسل وجميعها مدموغة بأختام مقلدة، عدد 65 قلم حديدي مقلد تستخدم في تقليد الدمغات، 2 مكبس حديدي، أدوات تصنيع عبارة عن جاكوش، مفتاح ربط، مفتاح النكيه، زردية، شفط ملقاط، مبرد حديدي ، مقص حديدي، 3 قاعدة سندال لتركيب المكابس، عدسة مكبرة، 2 سندال حديدي، ميزان كهربائي حساس حمولة 3 كيلو جرام.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث الأموال العامة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.