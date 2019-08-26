وزيرة البيئة توجه بسرعة رفع تراكمات مخلفات في مشتهر بمركز طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فحصت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالقاهرة الكبرى، شكوى واردة بشأن تضرر المواطنين من تراكمات القمامة بمدخل مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن وزيرة البيئة وجهت بسرعة التعامل مع هذه التراكمات بعد إطلاعها على الشكوى كما وجهت بسرعه التنسيق لرفع التراكمات مع التنبيه بعدم السماح بتراكم المخلفات في المنطقة ورفعها أولًا بأول حال استخدامها كمحطة مناولة.

وأكدت الوزارة، أنه تم رفع كافة التراكمات بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ، كما قام فرع البحيرة بالتفتيش على مصنع تدوير القمامة بكوم حمادة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، فضلًا عن رصد الفرع لمستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من الأماكن بمدينة دمنهور.