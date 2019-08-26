15 ألف وحدة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح شقق "سكن مصر" في 5 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الهيئة تجهز لطرح دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر تصل عددها إلى 15 ألف شقة في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف عباس، لمصراوي، الاثنين، أن الطرح الأول للمرحلة الثالثة سيكون في مدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، ومن المتوقع أن يتم طرح الوشقق إلكترونيا خلال 3 أسابيع

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت، أن سعر المتر سيكون بنفس سعر آخر طرح في هذه المدن، بخلاف نسب التميز.

وينشر الخليج 365 أسعار الوحدات وفقا لآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.

وفي مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه.

وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.

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نظام السداد:

يشمل نظام السداد، دفع جدية الحجز المقررة لكل مدينة، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

كما يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلي: سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

مواصفات المشروع:

الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 106 متر وحتى 118 مترًا، ويحيط بالمشروع سياج شجرب بجانب مناطق للخدمات، ومحلات أسفل بعض العمارات.

وانتهت وزارة الإسكان، من حجز وحدات المرحلة الثانية من سكن مصر، بواقع 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا).

وشملت المرحلة الأولى من "سكن مصر"، 40 ألف وحدة سكنية تم طرحهم للحجز أغسطس 2017، في مدن 6 مدن جديدة.

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