أخبار مصر | تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين للجدد إلى 14 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين للجدد إلى 14 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأنه تقرر تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، التي كان من المقرر انعقادها السبت الأول من سبتمبر المقبل، إلى السبت الثاني من الشهر ذاته، الموافق ١٤ سبتمبر، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

وتعتزم النقابة العامة للمحامين عقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.