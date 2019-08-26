مصر | تجديد حبس ساقطة وابنتها لإدارتهما شقة لممارسة الدعارة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ساقطة وابنتها لإدارتهما شقة لممارسة الدعارة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة وابنتها وفتاة أخرى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لممارستهما الدعارة داخل شقة.

ووردت معلومات لمباحث الأداب مفادها تردد راغبي المتعة الحرام على شقة بمنطقة السيدة زينمب لممارسة الرزيلة مع الساقطات وبعمل التحريات دلت أن قوادة تدير شبكة دعارة مكونة من إبنتها وفتاة أخرى ويمارسون الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

وتم مداهمة الشقة وضبطهن وبصحبتهم راغبي متعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم في وقت سابق 4 أيام وتم التجديد وتم إخلاء سبيل راغب المتعة.