مصر | رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة في رشوة الـ2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة في رشوة الـ2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، استئناف رئيس حي مصر القديمة، ومتهم وسيط على حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتلقي رشوة 2 مليون جنيه، وتأييد قرار الحبس.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

