مصر | النيابة في واقعة ذبح أمين شرطة على يد مسجل: لا يعاني من أي أمراض نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة في واقعة ذبح أمين شرطة على يد مسجل: لا يعاني من أي أمراض نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام مسجل بذبح أمين بشرطة بمحيط جامع عمرو بن العاص.

وكشفت النيابة، تقرير الكشف الطبي على المتهم بمستشفى أحمد ماهر بعد ادعائه أنه مهتز وتبين سلامة قواه العقلية أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم مصر القديمة بلاغا يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو ابن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.