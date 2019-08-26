مصر | تجديد حبس شقيقين وعاطل لشروعهم في قتل عجوز ونجلته بالسلام

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس شقيقين وعاطل لاتهامهم بالشروع في قتل عجوز ونجلته بسبب خلافات بينهم في النهضة، لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س" 25 سنة، "عصام. س" 28 سنة، و"فادي. ع" 25 سنة، عاطلين، اعترفوا بالشروع في قتل "محروس. م" 58 سنة، ونجلته "مروة. م" 28 سنة، بسبب خلافات النسب بينهم.

واعترف المتهمان الأول والثاني بأن المجني عليها زوجة شقيقهم الأكبر، وتعيش معهم منذ سفر شقيقهم للعمل للخارج، وكانا يعتبرونها مثل شقيقتهم، ولا توجد بينهم أي خلافات سابقة، حتى توفيت والدتهم منذ شهر تقريبًا واكتشفوا أن المجني عليها سرقت كل المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتهم فور وفاتها والتي تقدر بأكثر من 150 ألف جنيه.

وأضافا: "بحثنا عن المصوغات في الشقة فلم نجد شئ ولم نتهمها بسرقتها حتى أخبرتنا بأن هذه المصوغات من حقها نظير خدمتها طوال فترة مرضها، فاعترضنا على ما فعلته وطلبنا منها أن تحضرها ونقسمها علينا لكنها رفضت وتركت منزلنا، فلجأنا لوالدها لكنه رفض إعطائنا المصوغات، فلجأنا لكبار عائلتها لكن بلا جدوى فقررنا الذهاب لهم وأخذ المصوغات بالقوة واستعنا بالمتهم الثالث، ونشبت بيننا مشاجرة انتهت بطعن المجني عليها بسلاح أبيض في ذراعها وضرب والدها بآلة حادة، مؤكدين أن نيتهم كانت تعجيزهم فقط للحصول على المصوغات، لكننا لم نجد المصوغات بالشقة.