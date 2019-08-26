شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: مشاركة السيسي في قمة الدول السبع دليل علي مكانة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، دليل على مكانة مصر ورئيسها، وأضاف أن المشاركة ستجلب بالنفع على البلاد في إطار تعريف الدول بما حققته مصر من إنجازات في مختلف المجالات بما يساعد رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار.

وتابع «شرشر»، بأن لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية يزيد من توطيد العلاقات بين أبناء القارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتابع: يجب على جميع المسؤولين في الدولة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية استغلال مشاركة الرئيس لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن مشروعات الطرق والبنية التحتية، التي شهدتها مصر مؤخرا يرصدها سفراء دول العالم، والتي تقلل زمن نقل البضائع سواء بين المحافظات وبعضها البعض وبين المناطق الصناعة والموانئ.