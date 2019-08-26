شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن فتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل من خلال المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الإثنين، فتح باب القيد والترشح بالجدول الخاص لخبراء المحاكم الاقتصادية، وذلك على بوابتي وزارة العدل والحكومة الإلكترونية بدءًا من 24 أغسطس الجاري ولمدة 15 يوماً في مجالات عديدة.

ومن بين خبراء المحاكم الاقتصادية خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات ونقل التكنولوجيا والتوقيع الإلكتروني وخبراء هندسة السيارات وخبراء البورصة وسوق رأس المال والرقابة على أعمال شركات التأمين وغيرها من التخصصات المختلفة التي ترتبط بالمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، إذ إن المحاكم الاقتصادية تتميز بوجود جداول خاصة للخبراء المقيدين بها منذ إنشائها بموجب القرار الوزارى رقم 6928 لسنة 2008.

يأتي هذا الإجراء نفاذًا لقرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وتقدم أوراق الترشح مرفقة بالمستندات المعلن عنها بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.