شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تتابع مشروعات المنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإثنين، المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، برفقة المهندس معتز أبوالفتح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونيه، ومديرى الإدارات المختلفة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير الأعمال والمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

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والتقى «بهجت» مسؤولى الشركات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بأعلى جودة في التشطيبات، مؤكداً أن مدينة المنصورة الجديدة، تُعد من أهم مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها حالياً، ومن أهم المدن على ساحل البحر المتوسط.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، إحدى الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات سكنية، وكذا منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 55 %.

كما تفقد المهندس كمال بهجت، ومرافقوه، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروعات «سكن مصر» للإسكان المتوسط، و«JANNA» للإسكان الفاخر، وأعمال تنفيذ الطرق وأعمال الزراعة المختلفة بالمدينة.