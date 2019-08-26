شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تنفيذ مشروع لتطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير محطات السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك ضمن خطة تطوير وزارة النقل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة إشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الأسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن هيئة السكك الحديدية تنفذ مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجار العمل في تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، وجار العمل في تطوير 6 محطات.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمشروع تطوير المحطات، فيشمل تطوير عدد 48 محطة، تم الانتهاء من 42 محطة على 4 مراحل، المرحلة الأولى بعدد 9 محطات، بتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بعدد 10 محطات بتكلفة 91 مليون جنيه، والثالثة بعدد 11 محطة، بتكلفة 48 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منها جميعًا، والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد 8 محطات، بتكلفة 409 ملايين جنيه، وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبوقير (السوق – الحضرة – غبريال – الظاهرية)، بتكلفة 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم هدم وإعادة إنشاء مباني المحطات المذكورة، وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضاري اللائق، مع استثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة، وأنه جار العمل بعدد 4 محطات (الإسكندرية تنتهى في 30 /4/ 2020 – دمنهور -المحلة الكبرى- العصافرة تنتهى في 30/ 9 /2019)، بالإضافة إلى تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 98%، وتم تنفيذ أعمال الحماية المدنية بنسبة 30% ومن المنتظر الانتهاء في 31 /12 /2019 وكذلك تطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 98% وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90% ومن المنتظر الانتهاء في 30 /9/ 2019.

بينما يتم تقسيم صيانة وتحسين المحطات إلى مشروعين يتم تنفيذهما على التوالي، الأول يشمل تحسين وصيانة عدد 47 محطة بتكلفة 159 مليون جنيه، تم الانتهاء من عدد 38 محطة، منها (القلج البلد – أبو زعبل البلد – الشوبك – الزهوين – أوسيم – الكوم الأحمر)، وجار العمل بمحطات (دناصور- القناطر الخيرية القديمة- القناطر الخيرية الجديدة- شبرا الخيمة- إمبابة- السعدية – جنيفة- ناصر- بني حدير)، ومن المتوقع الانتهاء في 31 /10 /2019.

والمشروع الثاني يتمثل في صيانة وتحسين عدد 86 محطة بتكلفة 471 ميلون جنيه، حيث تم الانتهاء من عدد 83 محطة، منها (قليوب – شلقان – سمادون- المنزلة)، وجار العمل في عدد 3 محطات هي (طنطا – الحوامدية- جزيرة شندويل)، ومن المنتظر الانتهاء في 7 /10 /2019، حيث تم رفع كفاءة المحطات لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وتحقيق مستوى جودة للخدمة يرضي الركاب، ويشمل ذلك أعمال تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وتحسين دورات المياه وإنشاء مظلات جديدة.