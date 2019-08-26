شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعتمد ٤.٢ مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة ضمن «2 كفاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2019 /2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع «اتنين كفاية».

وقالت «السعيد» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة من خلال احتواء التضخم والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير الهيكلي لنظم التعليم الأساسي إلى جانب تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشاريع القومية ومشاريع المرافق العامة والتحسين البيئي، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال زيادة المُخصّصات الاستثمارية الموجّهة لتلك الاستخدامات للوفاء بمتطلباتها التمويلية، مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية المقررة في هذا الشأن.

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وأوضحت «السعيد» أن وثيقة خطة عام (2019 /2020) تلتزم تماماً بالمرتكزات الأساسية لخطة التنمية متوسطة المدى (18 /2019 – 21 /2022)، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الاستحقاقات الدستورية وتكليفات القيادة السياسية، فضلاً عن برنامج عمل الحكومة، متابعة أن تلك المرتكزات تم الإفصاح عنها بخطة التنمية الـمُستدامة متوسطة المدى، وخطة عامها الأول (18/ 2019)، وتلتزم خطة العام الثاني بها أيضاً اتساقاً وتكاملاً للجهود الإنمائية الرامية لتحسين مستوى رفاهية المواطن.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف دعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظيت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 2019 /2020 لقطاع الشؤون الاجتماعية، حيث تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام و76.1 مليون جنيه للمديريات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد قامت بإطلاق مشروع «اتنين كفاية» للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والتوعية بمخاطر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي توجه الأسر إلى كثرة الإنجاب.. ويستهدف المشروع مليونًا و141 ألفًا و861 سيدة في عشر محافظات، منها: البحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.