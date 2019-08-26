شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نقدر ما حققته مصر تحت قيادة السيسي من أمن واستقرار وتطورات تنموية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس، وما حققته مصر تحت قيادة من أمن واستقرار وتطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.
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