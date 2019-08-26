شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة مجموعة الدول الـ7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة «بوريس جونسون»، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

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