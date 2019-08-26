شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: السيسي يلقي كلمة بـ«قمة السبعة» توضح وجهة نظر إفريقيا تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات مجموعة السبع بفرنسا، ويشارك السيسي اليوم في جلسة مجموعة السبعة G7 الخاصة بقضايا «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يلقي كلمة توضح وجهة نظر القارة الإفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

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