طلاب الثانوية ينتهون من امتحان الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة الدور الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى قبل قليل طلاب الثانوية العامة دور ثان، من أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى. وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5784 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5095 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6442 طالب وطالبة. Advertisements وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت رسميا اليوم الإثنين 26 أغسطس.

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