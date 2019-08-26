طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الاستاتيكا فى مستوى الطالب المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة الاستاتيكا حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة وفى مستوى الطالب المتوسط.
وقال الطالب عمر أدهم بلجنة رفاعة الطهطاوى الثانوية إن الامتحان به جزئيات صعبة ولكن مستوى الأسئلة متوسط من حيث الصعوبة، موضحا أن الوقت كافى ووفرت اللجنة الأجواء المناسبة لأداء الامتحان دون مشكلات.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
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