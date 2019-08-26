شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة "المناخ" بقمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من من المقرر أن يلقى كلمة خلال الجلسة تكشف وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ، وذلك فى آخر أيام قمة مجموعة الـسبع G7 المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية.

يذكر أن الرئيس السيسى، قد التقى اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، كما التقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على هامش قمة السبع المقامة فى فرنسا.