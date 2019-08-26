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عودة 3700 حاج من الأراضى المقدسة عبر الجسر الجوى لمصر للطيران.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، علي مدار اليوم الاثنين 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3700 حاج.

 

وتنطلق 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 حاج من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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