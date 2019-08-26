فريق الغش الإلكترونى يضبط حالات غش بامتحان الفلسفة والجيولوجيا دور ثان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط حالات غش بامتحان الفلسفة والمنطق والجيولوجيا للثانوية العامة دور ثان. Advertisements وتوصل فريق الغش الإلكترونى إلى الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

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