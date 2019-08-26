السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

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