شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة السبع بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة السبع المقامة فى فرنسا. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك اليوم الاثنين في آخر أيام قمة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية فى جلسة مجموعة السبع G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات"، حيث سيلقى كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

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