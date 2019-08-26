شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى ترامب.. والرئيس الأمريكي: نقدر ما حققته مصر من امن واستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي يعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس، وما حققته مصر تحت قيادة من أمن واستقرار وتطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يلتقى ترامب.. والرئيس الأمريكي: نقدر ما حققته مصر من امن واستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.